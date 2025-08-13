«Bambini raccogliete la plastica e non buttatela in mare». Il messaggio è chiarissimo e arriva da due bambini milazzesi Adele, otto, e Francesco, sette anni. I due cuginetti stamattina hanno ripulito la spiaggia delle Tre Pietrazze. Un’iniziativa spontanea che non è passata inosservata agli occhi dei bagnanti presenti. In due ore sono riusciti a ripulire una parte dell’area.

«La loro intraprendenza – racconta la mamma di Francesco – ha colpito anche noi genitori. Oggi abbiamo deciso di portarli a visitare la spiaggia Tre Pietrazze. Appena arrivati sono rimasti colpiti dalla presenza di plastica che c’era in spiaggia. Così hanno preso un vaso di plastica e hanno raccolto i rifiuti che il mare porta a riva. Principalmente plastica in piccoli pezzi e tappi di bottiglia».

«Sono orgogliosa di mia figlia – dice la mamma di Adele – ha dato, anche se così piccola, il suo contributo per la sua città. Stamattina entrambi erano contentissimi di vedere un posto nuovo ma arrivando sono rimasti stupiti di trovare la plastica a terra».

«Già da diverse settimane – spiega Giovanni Mangano, presidente Amp Capo Milazzo – si è proceduto a fare un intervento straordinario dove sono state recuperate centinaia di chili di plastica e altro materiale antropico. A causa della morfologia del luogo, però, la spiaggia diventa posto di deposito di rifiuti. Nei prossimi giorni continueranno gli interventi di pulizia. Un plauso ai due bimbi per aver dato il loro contributo a tutela del nostro ambiente che sia monito per i cittadini che giornalmente frequentano la spiaggia».

Un piccolo gesto inaspettato che Adele e Francesco hanno voluto condividere con i loro coetanei. Per loro, prima di risalire il sentiero di recente inaugurato dall’Area Marina Protetta, hanno registrato un video messaggio. Un invito chiarissimo. «Bambini raccogliete la plastica e non buttatela in mare».

