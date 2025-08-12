Si è spento padre Giorgio Catania, è stato parroco della parrocchia del SS Crocifisso 12 Agosto 2025 Brevi Si é spento padre Giorgio Catania, già parroco della parrocchia SS. Crocifisso e Guardiano del convento San Papino di Milazzo. Originario di Chiaramonte Gulfi ultimamente viveva con i frati francescani del convento S. Antonio da Padova di Bagheria. Ad ottobre avrebbe compiuto 94 anni. Professore per molti anni all’Istituto Tecnico Industriale, docente e formatore di diverse generazioni. Giovedì 14 agosto, alle 18, sarà celebrata una messa in suffragio nella Chiesa di San Papino. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 755 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT