Si é spento padre Giorgio Catania, già parroco della parrocchia SS. Crocifisso e Guardiano del convento San Papino di Milazzo.

Originario di Chiaramonte Gulfi ultimamente viveva con i frati francescani del convento S. Antonio da Padova di Bagheria. Ad ottobre avrebbe compiuto 94 anni.

Professore per molti anni all’Istituto Tecnico Industriale, docente e formatore di diverse generazioni.

Giovedì 14 agosto, alle 18, sarà celebrata una messa in suffragio nella Chiesa di San Papino.

