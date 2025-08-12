Milazzo, travolge con l’auto una ragazza a Ponente e scappa. Indagano i Carabinieri

Travolge una ragazza mentre attraversa la strada a Ponente e scappa. Senza prestare soccorso.

E’ successo domenica sera nei pressi del lido La Fenice in tarda serata.

La diciottenne, che è stata travolta dall’auto, è rimasta ferita a terra in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

L’accaduto è stato comunicato solo ieri mattina ai Carabinieri della Compagnia di Milazzo e, in attesa di formalizzare la denuncia da parte della giovane ancora scossa per quanto accaduto, sono partite le attività di indagine.

Si indaga per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e soprattutto identificare la persona che guidava la macchina.

