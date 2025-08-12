Milazzo, si è spento il notaio Salvatore Alioto. Il ricordo degli “Amici degli Animali” 12 Agosto 2025 Cronaca Si è spento stanotte il notaio Salvatore Alioto, noto professionista milazzese ed ex presidente della sezione di Milazzo dell’Associazione Amici degli animali Barcellona Pozzo di Gotto – Milazzo. La notizia si legge sulla pagina Facebook dell’associazione animalista. «Se ne è andata una delle colonne portanti del volontariato animalista della zona tirrenica della provincia di Messina – scrivono – Per decenni, Totò non solo ha supportato con le sue competenze l’attività dei volontari anche nei rapporti spesso conflittuali con le istituzioni, ma soprattutto, con l’umiltà e disponibilità che hanno contraddistinto la sua vita, non si è mai tirato indietro quando bisognava sporcarsi le mani sul territorio salvando, sfamando e curando tantissimi animali in difficoltà». «L’Associazione Amici degli animali – continuano – esprime la propria vicinanza alla moglie Adele, al figlio Francesco ed alle figlie Valentina ed Elisabetta cui Totò ha trasmesso la sua sensibilità e nobilità d’animo» Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.433 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT