Ripristinato stamattina il servizio di erogazione farmaci e presidi della Farmacia dell’ospedale Fogliani di Milazzo.

Il servizio ieri era stato sospeso a causa del crollo di un pezzo di soffitto all’interno del reparto. Crollo dovuto ai lavori in corso al piano superiore per la riqualificazione della struttura mamertina.

«Oggi spiega – Salvatore Scarpaci, direttore sanitario presidio Milazzo – è stato fatto un sopralluogo tecnico. In attesa della relazione dei tecnici abbiamo ripreso a fornire i farmaci agli esterni. Mai interrotto il servizio interno di fornitura ai reparti dei farmaci. La parte interessata dalla caduta dei calcinacci è stata delimitata. Si lavora al momento solo nella parte lontana dal crollo. È un servizio indispensabile che non può essere sospeso. Ieri è stato fatto per ragioni di sicurezza». Nessuno stop, invece, ai lavori.

Intanto sulla questione interviene con una nota l’onorevole Alessandro De Leo (Forza Italia).

«Asp – scrive – faccia chiarezza sulla situazione e i tempi per sicurezza e funzionalità»

«I recenti fatti avvenuti all’Ospedale “Fogliani” di Milazzo, con il distacco dell’intonaco nella farmacia e il trasferimento del reparto di Medicina interna a Barcellona, destano forte preoccupazione e richiedono chiarimenti immediati da parte dell’Asp di Messina – incalza Alessandro De Leo –. Comprendo bene l’importanza dei lavori di riqualificazione e adeguamento antisismico finanziati dal PNRR, indispensabili per garantire strutture sicure e moderne, ma la sicurezza degli edifici non può essere perseguita a scapito della continuità assistenziale e del diritto alla salute dei cittadini».

«Chiedo all’Asp di Messina – prosegue De Leo – di rendere pubblico il cronoprogramma dettagliato dei lavori, di indicare una data certa per il ritorno del reparto di Medicina interna a Milazzo e di fornire garanzie formali che, durante questo periodo, non vi sarà alcun depotenziamento dell’offerta sanitaria nel nostro territorio».

«Come rappresentante dei cittadini del comprensorio – conclude il deputato di Forza Italia – vigilerò con determinazione affinché il presidio di Milazzo non subisca ridimensionamenti permanenti. Non accetterò soluzioni tampone o promesse generiche: i cittadini hanno diritto a sapere quando e come riavranno il loro reparto pienamente operativo. Il diritto alla salute non si sospende: lo si tutela ogni giorno, anche nei cantieri».

