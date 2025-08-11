Attiva da oggi la navetta turistica. Si tratta di un servizio, messo a disposizione dall’Area Marina Protetta Capo Milazzo, che offrirà la possibilità a cittadini e turisti di visitare l’Amp ma anche molti altri punti di interesse della Città del Capo.

Il servizio garantirà otto corse giornaliere, quattro di mattina e quattro di pomeriggio e ha tra le fermate il Parco Corolla, la stazione e il terminal aliscafi.

Questo l’itinerario. ANDATA Parco Corolla, Stazione Ferroviaria, Terminal Aliscafi, Museo delle Arti Marinare a Vaccarella, Cirucco – Cala Liparoti e Tre Pietracce. RITORNO Tre Pietracce, Cirucco – Cala Liparoti, Museo delle Arti Marinare a Vaccarella, Via Umberto I, Piazza Caio Duilio – sede Amp – Terminal Aliscafi, Stazione Ferroviaria e Parco Corolla.

