Al via la 1ª edizione della “24 Ore di Pallavolo e Basket”. Evento organizzato dall’Asd Volley ’96, in collaborazione con l’allenatore e istruttore di basket e minibasket Francesco Giorgianni, l’Asd Where Amazing Happens e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Milazzo.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 e domenica 17 agosto 2025 nella splendida cornice della Marina Garibaldi, proprio di fronte alla statua di Luigi Rizzo.

L’evento vedrà alternarsi partite di pallavolo e basket per 24 ore consecutive, con inizio alle 21 di sabato 16 agosto e conclusione nella serata di domenica 17. Le iscrizioni saranno aperte a tutti a partire dalle 9 del 16 agosto, direttamente sul posto.

Obiettivo della manifestazione è semplice portare lo sport in piazza e renderlo accessibile a tutti – bambini, ragazzi e adulti – per vivere insieme momenti di sport, aggregazione e divertimento senza limiti di età o esperienza.

Durante le 24 ore non mancheranno premi e sorprese per partecipanti e spettatori, in un’atmosfera di festa che trasformerà la Marina Garibaldi in un vero e proprio palcoscenico sportivo a cielo aperto. «Sarà un’occasione per unire le persone, promuovere lo sport e far vivere la città in un modo diverso e coinvolgente» dichiarano gli organizzatori.

Info 340 6411609 – 348 5748388 whatsapp 376 1815669

