Nel pomeriggio di oggi il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, accompagnato dal Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Milazzo.

Ad accogliere l’ammiraglio Carlone è stato il Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo, Capitano di Fregata Alessandro Sarro, insieme a tutto il personale schierato. Nel corso dell’incontro, il Comandante Generale ha rivolto un saluto a tutti i militari e civili presenti, esprimendo apprezzamento per l’impegno quotidiano svolto al servizio della collettività, con particolare riferimento all’intensa attività operativa che caratterizza il periodo estivo e la prossimità del Ferragosto.

L’ammiraglio ha sottolineato l’importanza strategica del territorio milazzese, porta d’accesso per le Isole Eolie e sede di un’Area Marina Protetta, dove la tutela dell’ambiente marino e costiero si coniuga con la gestione di un rilevante flusso turistico.

Successivamente, il Comandante Generale ha incontrato il sindaco della città di Milazzo, Pippo Midili, e il presidente dell’Area Marina Protetta di “Capo Milazzo”, Giovanni Mangano. L’incontro, svoltosi nei locali della Capitaneria di Porto, si è svolto in un clima cordiale e di piena collaborazione istituzionale, con un comune impegno alla salvaguardia dell’ambiente marino, alla fruizione sicura dei litorali e alla valorizzazione delle risorse del territorio.

