Crolla un pezzo di soffitto all’interno della Farmacia dell’ospedale Fogliani di Milazzo. A quanto pare il crollo è dovuto ai lavori in corso in questo momento per la riqualificazione dei reparti del nosocomio mamertino.

I calcinacci hanno rischiato di colpire la farmacista che gestisce il servizio di erogazione farmaci e presidi della struttura.

Al momento, per ragioni di sicurezza, il servizio è stato sospeso in attesa di ripristinare l’area interessata. Già in corso un sopralluogo tecnico dell’edificio.

