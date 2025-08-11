Ospedale Fogliani (FOTO OGGI MILAZZO) Fogliani, crolla un pezzo di soffitto all’interno della Farmacia. Sospesa l’erogazione delle medicine 11 Agosto 2025 Crolla un pezzo di soffitto all’interno della Farmacia dell’ospedale Fogliani di Milazzo. A quanto pare il crollo è dovuto ai lavori in corso in questo momento per la riqualificazione dei reparti del nosocomio mamertino. I calcinacci hanno rischiato di colpire la farmacista che gestisce il servizio di erogazione farmaci e presidi della struttura. Al momento, per ragioni di sicurezza, il servizio è stato sospeso in attesa di ripristinare l’area interessata. Già in corso un sopralluogo tecnico dell’edificio. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 762 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT