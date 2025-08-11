Alla “Amici degli animali” la concessione del rifugio per cani e gattile di Milazzo. Sarà un rifugio

La giunta municipale ha aggiudicato all’associazione “Amici degli animali Barcellona – Milazzo” la gestione di una casa famiglia per cani e gattile in una parte dell’ex mattatoio comunale di via Sardegna, a Fiumarella.

E’ stata questa l’unica manifestazione di interesse presentata dopo la riapertura dei termini da parte del Comune. L’Esecutivo ha dato incarico al dirigente del settore di procedere alla stipula della convenzione e di “rendere libero ogni altro immobile utilizzato a qualsiasi titolo per l’ospitalità di cani e gatti”. All’associazione sarà dato in concessione in comodato d’uso gratuito per tre anni l’ex mattatoio di via Sardegna, mai utilizzato per le finalità per le quali era stata costruito e ridotto negli anni ad un bene abbandonato, rifugio di barboni.

Dopo la bonifica dell’area, la ditta “Antium Costruzioni” ha realizzato 9 box per cani di grossa taglia e 3 box modulari, all’interno di un’oasi verde, prevedendo uno spazio per i volontari nell’immobile che avrebbe dovuto ospitare gli uffici del custode del mattatoio. Dalla parte opposta il gattile.



«La presenza di un “rifugio”, che a differenza del canile, prevede una permanenza limitata dell’animale, permetterà sicuramente una miglior gestione dei cani – afferma l’assessore Francesco Coppolino, firmatario della proposta della delibera – i quali, dopo essere stati opportunamente curati e sterilizzati comunque potranno essere adottati. Un ennesimo segnale dell’impegno attivo nella tutela degli animali insieme alla grande attenzione e all’impegno profuso in questi anni dalle associazioni di volontari presenti sul territorio».

L’associazione aggiudicataria dovrà occuparsi della individuazione dei cani randagi e del loro censimento, stipulare convenzioni con medici veterinari per assicurare le vaccinazioni degli animali, occuparsi dell’eventuale trasporto, concordare con l’Amministrazione i piani operativi di intervento e rendicontare trimestralmente agli uffici sulle attività svolte e i risultati raggiunti ed ancora applicare i microchip, procedere alla sterilizzazione e nei casi di adozione o affido temporaneo dell’animale, seguire l’iter amministrativo previsto dalla normativa. All’associazione sarà riconosciuto anche il rimborso delle spese documentate.

