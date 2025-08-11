L’esecutivo ha approvato su proposta dell’assessore Francesco Coppolino nuovi interventi tra la via Delle Magnolie e via Eolie (vie interne: Nettuno, Orione, Maestrale, Eolie, Dei Corsari, Porticella, Delle Magnolie), in modo da agevolare la fruizione del tratto di spiaggia della ‘Ngonia del Tono.

In particolare si è deciso di favorire la rotazione dei veicoli, realizzando altri 43 stalli a pagamento nel lato ovest della via Tono, aggiungendone 21 stalli per motocicli, 4 per persone con disabilità e 43 per sosta a pagamento.

Già realizzate oggi le strisce blu.

