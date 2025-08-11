Parcheggi al Tono di Milazzo (FOTO OGGI MILAZZO)Al Tono 43 nuovi stalli a pagamento e parcheggi per moto e disabili. L’iniziativa di Coppolino 11 Agosto 2025 Cronaca L’esecutivo ha approvato su proposta dell’assessore Francesco Coppolino nuovi interventi tra la via Delle Magnolie e via Eolie (vie interne: Nettuno, Orione, Maestrale, Eolie, Dei Corsari, Porticella, Delle Magnolie), in modo da agevolare la fruizione del tratto di spiaggia della ‘Ngonia del Tono. In particolare si è deciso di favorire la rotazione dei veicoli, realizzando altri 43 stalli a pagamento nel lato ovest della via Tono, aggiungendone 21 stalli per motocicli, 4 per persone con disabilità e 43 per sosta a pagamento. Già realizzate oggi le strisce blu. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 434 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT