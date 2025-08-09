“Città Invisibili”, Gianfrancesco Turano presenta a Villa Vaccarino “I Buoni non Esistono” 9 Agosto 2025 Cultura e societa' L’associazione “Città Invisibili” inaugura il mese di agosto con un ritorno. Oggi sabato 9, alle 18.30, al giardino letterario di Villa Vaccarino a Milazzo Gianfrancesco Turano presenta il suo nuovo romanzo noir “I buoni non esistono”. Ispirandosi a una vera ed eclatante vicenda di politica e malaffare in pieno stile Italian Tabloid, Gianfrancesco Turano precipita il lavoro del giornalista d’inchiesta in un romanzo dalle atmosfere hard boiled con un protagonista alla Philip Marlowe, e ci ricorda che la linea di demarcazione tra bene e male è evanescente quanto la certezza di poterli distinguere. Gianfrancesco Turano, nato a Reggio Calabria nel 1962, è inviato speciale dell’Espresso dove lavora dal 2009 come giornalista d’inchiesta. Laureato in lettere classiche a Milano, traduttore e drammaturgo vincitore del premio Ater (1989), ha pubblicato i romanzi Ragù di capra (2005), Catenaccio! (2006), L’ultima bionda (2007), Remedia amoris (2009), Contrada Armacà (2013), Salutiamo, amico (2020), Polemos (2022).Santo Lagana’.Grazie. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 374 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT