L’associazione “Città Invisibili” inaugura il mese di agosto con un ritorno. Oggi sabato 9, alle 18.30, al giardino letterario di Villa Vaccarino a Milazzo Gianfrancesco Turano presenta il suo nuovo romanzo noir “I buoni non esistono”.

Ispirandosi a una vera ed eclatante vicenda di politica e malaffare in pieno stile Italian Tabloid, Gianfrancesco Turano precipita il lavoro del giornalista d’inchiesta in un romanzo dalle atmosfere hard boiled con un protagonista alla Philip Marlowe, e ci ricorda che la linea di demarcazione tra bene e male è evanescente quanto la certezza di poterli distinguere.

Gianfrancesco Turano, nato a Reggio Calabria nel 1962, è inviato speciale dell’Espresso dove lavora dal 2009 come giornalista d’inchiesta. Laureato in lettere classiche a Milano, traduttore e drammaturgo vincitore del premio Ater (1989), ha pubblicato i romanzi Ragù di capra (2005), Catenaccio! (2006), L’ultima bionda (2007), Remedia amoris (2009), Contrada Armacà (2013), Salutiamo, amico (2020), Polemos (2022).Santo Lagana’.Grazie.

