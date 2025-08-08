A Milazzo, proprio dove la terra si affaccia sul mare con uno dei panorami più suggestivi della costa tirrenica, si trova Ngonia Bay. Un luogo che unisce eleganza, autenticità e un profondo legame con il territorio. Il ristorante, cuore pulsante della struttura, offre un’esperienza gastronomica che conquista per sapore, atmosfera e bellezza.

Ngonia Bay si affaccia direttamente sulla Baia del Tono, uno specchio d’acqua limpida e affascinante, che un tempo era il punto di partenza delle barche della tonnarella, in partenza all’alba per la mattanza. Oggi, con la sua acqua cristallina e i suoi riflessi caraibici, questa baia è diventata una delle più ambite e fotografate della Sicilia, simbolo di un patrimonio naturale e culturale che si rinnova ogni giorno, nel rispetto della sua storia.

Durante il periodo estivo, il ristorante si trasferisce nella sua forma più affascinante: una terrazza panoramica affacciata proprio su questo tratto di mare, dove il paesaggio entra nella narrazione del pasto. Qui la cena non è solo un’esperienza culinaria, ma un momento da vivere a pieno, immersi nella luce del tramonto, con lo sguardo che si perde tra le sfumature dell’acqua e il profumo della brezza marina che accompagna ogni portata.

Ogni sera, dalle 19.30, la terrazza prende vita: un salotto a cielo aperto, raffinato e intimo, dove il tempo sembra rallentare e tutto si concentra sul piacere dell’accoglienza e della buona tavola. Ngonia Bay diventa così un luogo in cui il mare non si guarda soltanto, ma si ascolta, si sente e in qualche modo… si assapora.

La cucina si fonda sulle radici della tradizione siciliana, reinterpretata con rispetto e creatività. I piatti sono costruiti attorno a materie prime locali, a chilometro zero, selezionate con cura e lavorate con equilibrio. Ogni portata è pensata per valorizzare il gusto autentico degli ingredienti e offrire un’esperienza sensoriale raffinata ma sincera.

Il servizio è puntuale e misurato. La carta dei vini accompagna la cena con etichette siciliane e italiane, mentre la selezione di cocktail signature – creati in sintonia con la cucina e con le stagioni – offre un’alternativa sofisticata e fresca per l’aperitivo o il dopocena.

Accanto al ristorante, Ngonia Bay accoglie i suoi ospiti in 10 suite di lusso, immerse in un contesto architettonico storico riportato a nuova vita. Il palazzo ottocentesco che ospita l’hotel è circondato da un giardino d’epoca, curato nei minimi dettagli, dove la quiete si mescola al profumo degli agrumi e alla bellezza dei percorsi ombreggiati.

Ma Ngonia Bay è molto più di una struttura di ospitalità. È un progetto che guarda lontano.

«Il nostro obiettivo – racconta Marco Calabrese, imprenditore e fondatore della struttura – non è solo offrire un’ospitalità di qualità, ma contribuire attivamente alla valorizzazione del territorio. Stiamo lavorando a un progetto ambizioso che vuole creare una vera e propria rete locale, capace di unire le eccellenze che già esistono: dalle esperienze naturalistiche alle realtà agricole, dalle attività artigianali alla cultura. L’idea è raccogliere, raccontare e rendere accessibili tutte le experience autentiche che si possono vivere qui, per offrire al visitatore un’immersione completa e profonda nel nostro territorio.”

«Crediamo molto nelle potenzialità di Milazzo e della Baia del Tono – continua – e vogliamo spingere su ciò che abbiamo, perché è unico. A breve lanceremo un progetto di turismo ecosostenibile di promozione che darà grande visibilità alla nostra terra, a livello nazionale e non solo. Il nostro obiettivo è raggiungere un pubblico sempre più ampio, attento, curioso, capace di riconoscere il valore dell’esperienza e dell’identità. Ngonia Bay vuole essere un punto di partenza, un luogo che unisce, connette, racconta. Perché il futuro del nostro territorio passa dalla capacità di fare rete e di credere davvero in ciò che siamo».

Ngonia Bay rappresenta così un modello di ospitalità che unisce gusto, cultura e territorio, in un equilibrio raro tra eleganza e autenticità. Una cena in terrazza, un cocktail al tramonto, una notte in suite, una passeggiata tra gli alberi del giardino: ogni esperienza è parte di un racconto più ampio. Un racconto che parla di Sicilia, di visione e di futuro.

