LIPARI. Giovedì 31 luglio nel padiglione del museo Luigi Bernaboò Brea al Castello di Lipari è stato presentato un video animato sul Castello, risultato di un progetto di cooperazione transnazionale a cui il GAL Tirreno Eolie ha partecipato, nell’ambito della programmazione dei fondi del PSR Sicilia 2014-2022 Mis.19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale”. Il progetto rientra nell’azione INN.Rete – Poli per l’Innovazione delle Comunità Rurale che il GAL Tirreno Eolie ha portato avanti insieme ad altri sei GAL siciliani e sette GAL stranieri provenienti da Bulgaria e Polonia.

Il video dal titolo “TIRRENO EOLIE VIRTUAL CASTLE PLATFORM” – How to bring our castles to life – intende promuovere e far apprezzare la storia millenaria che questi gioielli architettonici e urbani, rappresentati dal Castello di Lipari, il Castello di Milazzo ed il Castello di Santa Lucia del Mela conservano fra le loro mura.

Erano presenti all’evento, oltre a rappresentanze politiche locali nella persona del Vice Sindaco Saverio Merlino, il presidente del GAL Tirreno Eolie Mario Salvatore Sfameni, il direttore Luigi Amato, con il direttore del Museo Archeologico Luigi Bernabo Brea Rosario Vilardo, Antonino Saltalamacchia presidente del Centro Studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani, lo storico e scrittore Pino La Greca a testimonianza di quanto il GAL rappresenti un importante e decisivo strumento per lo sviluppo del territorio e debba pertanto essere inteso come complementare e fortemente integrato, dal momento che lo sviluppo delle comunità locali interessa tutti gli ambiti produttivi e sociali.

Alla presentazione del progetto da parte del Direttore del Gal sono seguiti i saluti istituzionali del Vicesindaco il quale ha tenuto a sottolineare l’assoluto interesse ed il sostegno da parte del Comune di Lipari a questo progetto ritenuto di rilevante importanza per la promozione turistica del territorio; successivamente gli interventi di Vilardo, La Greca, storico e scrittore, hanno contribuito a mettere in evidenza l’importanza storico – culturale di quella che era e che è oggi la vita del Castello di Lipari.

Tale evidenza è stata supportata da alcune immagini che hanno mostrato le varie fasi che hanno portato il Castello ad essere quello che vediamo e viviamo oggi; il Presidente del Centro Studi ha poi sottolineato come i film, i cortometraggi così come il Video realizzato dal Gal Tirreno Eolie abbiano contribuito nel tempo ad aumentare l’interesse dei turisti verso il nostro territorio, non ultimo l’Odissea del grande regista Cristopher Nolan.

E’ stato dunque trasmesso il video al quale è seguito l’intervento della Dott.ssa Mittiga, Project Manager della società SINCROMIE che ha realizzato questo lavoro e che sta ultimando anche i video degli altri Castelli di Milazzo e Santa Lucia del Mela, facenti parte del progetto stesso.

La trasmissione del video ha riscontrato il parere favorevole e gli applausi di tutti i presenti ed ha portato poi la platea presente ad un interessante dibattito sulle possibilità di utilizzo di questi video considerati una comunicazione innovativa che potrebbe raggiungere diversi tipi di spettatori; in tal senso il Presidente del Gal, Mario Sfameni informa i presenti che c’è già l’idea di rivolgersi alle scuole che vogliano approcciarsi alla conoscenza dei Castelli del nostro territorio ma anche la possibilità di utilizzo dei video come spot promozionali del territorio sui mezzi della Liberty Lines e altri utilizzi che si stanno ancora vagliando e studiando.

I video facenti parte del progetto saranno visionabili fino al 30 settembre nella Chiesa dell’Immacolata presso il Castello di Lipari.

