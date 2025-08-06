Stefano Argentino si è tolto la vita in carcere. A marzo aveva ucciso a Messina Sara Campanella

MESSINA. Si è tolto la vita in carcere Stefano Argentino, l’assassino di Sara Campanella. Il ragazzo aveva ucciso la giovane con cinque coltellate lo scorso marzo e da inizio aprile si trovava rinchiuso nel carcere di Gazzi.

Dopo l’arresto e la confessione Argentino aveva aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

Oggi pomeriggio si è allontanato dai suoi compagni e poco dopo è stato ritrovato da alcuni agenti della polizia penitenziaria ormai senza vita.

La Procura di Messina diretta da Antonio D’Amato ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto. Per il femminicidio di Sara Campanella era stata fissata una prima udienza il 10 settembre.

