E’ tutto pronto per la finale regionale Sicilia/Calabria dei concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta d’Italia Over, ideati dal Patron Alessio Forgetta, che anche quest’anno si svolgerà nell’accogliente piazza Milite Ignoto di Santa Lucia del Mela il 6 agosto 2025.

Sarà un esplosione di bellezza e di moda vista la presenta dei talentuosi stilisti Giovanni Gaetani ed Emanuela Cusumano che vestiranno le Miss partecipanti.

Un evento ricco di momenti che si aprirà con il corteo e l’esibizione dello storico gruppo folk “Il Girasole” e la presentazione delle Miss che arriveranno in piazza a bordo delle auto dell’Historic CLub del Mela.

Durante i vari quadri moda tanto spettacolo con il talentuoso violinista Giuseppe Sidoti, la vocalist di Lara Fabian Ramona Parisse, l’emergente cantante messinese Karol Gualnera e l’esperto cantautore Antonello Bertuccelli.

Lo spettacolo sarà presentato da Francesco Anania, presentatore ufficiale delle finali nazionali che quest’anno si svolgeranno dal 22 al 30 agosto a Civitanova Marche e Porto San Giorgio.

La finale regionale è patrocinata dal comune di Santa Lucia del Mela e inserita nel ricco programma degli eventi estivi del meraviglioso borgo tirrenico.

Durante la finale sarà presente il pluricampione italiano di salto in lungo Antonio Trio, il presidente della consulta giovanile Antony Gitto, il presidente della nuova consulta femminile Maria Pagano e la vice presidente dIlenia Torre, il presidente della consulta delle associazioni Ercole Campanella, la presidente della Lute Santa Lucia del Mela Gelsomina Zullo e il Sindaco Matteo Sciotto con l’amministrazione comunale.

Al termine dell’evento saranno elette 5 Miss Reginette d’Italia per la Sicilia, 5 Miss Reginette d’Italia per la Calabria e 3 Miss Reginette d’Italia Over che rappresenteranno la Sicilia e la Calabria alla finale nazionale.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin