Milazzo, paura per un incendio all’interno dell’ex Silvanetta. Le fiamme vicino a bombole di Gpl

Nuovo incendio alla Silvanetta di Milazzo. Dalle 14:30 di questo pomeriggio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo stanno intervenendo in via Acqueviole con APS e PICK-UP con modulo antincendio, per domare un incendio sviluppatosi all’interno dell’ex hotel ridotta a discarica abusiva a cielo aperto.

Durante le operazioni di spegnimento sono stati individuati diversi materiali pericolosi, tra cui bombole di Gpl, con rischi potenziali per la sicurezza pubblica.

Dalla sede centrale di Messina è stata inviata anche un’autobotte per garantire maggiore fornitura d’acqua.

L’intervento tempestivo ha evitato il peggio eliminando ogni potenziale pericolo. La squadra sta bonificando e mettendo in sicurezza tutta la zona interessata.

Non è la prima volta che all’ex struttura albeghiera si verificano episodi di questo tipo. Già in passato roghi di questo tipo si sono sviluppati all’improvviso. Nello stabile dormono frequentemente persone senza fissa dimora

