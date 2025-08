Jimmy Sax stasera in concerto al Teatro al Castello di Milazzo.

Il sassofonista più famoso al mondo si esibirà accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino.

Chi assisterà potrà ammirarlo dal vivo suonare le hit mondiali come “No man no cry” (brano certificato PLATINO in Italia) e “Time” (certificato ORO in Italia), e tutti i brani del suo ultimo album “Million Miles”.

Anche in occasione dello spettacolo di stasera l’amministrazione comunale e la Sais garantiranno un servizio navetta, al costo del biglietto urbano ordinario, con partenza da Piazza XXV Aprile.

Il bus passa da Piazza Marconi – Porto – Marina Garibaldi – Piazza Roma – Via Impallomeni – Borgo.

Il servizio sarà operativo dalle 18 alle 21.30 e dalle 23 alle 00.30.

