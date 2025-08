Sono 160 i milazzesi che hanno firmato un appello rivolto al Comune di Milazzo e alla Capitaneria di Porto per chiedere la chiusura del terrapieno antistante la spiaggia di Ponente, nel tratto compreso tra il campo sportivo e la Tonnara. Una richiesta motivata da gravi problematiche di sicurezza, inquinamento e vivibilità. Il Comune, ufficialmente in possesso delle aree demaniali da una settimana, ora può intervenire.

«I sottoscritti, fanno presente alle SS.L.L. le gravi problematiche derivanti dalla circolazione abusiva di autovetture e motocicli nel terrapieno antistante la spiaggia di Ponente nel tratto compreso tra il campo sportivo e la Tonnara. Questo transito, a fini di parcheggio e non solo, avviene senza soluzione di continuità, nelle ore diurne e notturne.

La circolazione dei mezzi all’interno di tale spazio, palesemente non autorizzata per l’assenza di una strada regolarmente tracciata , determina gravi problemi per la sicurezza di coloro che fruiscono di tale accesso pedonale al mare e ai servizi annessi(docce,bagni pubblici ed attrezzi per l’ attività sportiva) ed, in particolare, corrono pericolo i bambini, non consapevoli dei rischi derivanti dal passaggio di mezzi in luoghi non autorizzati, a velocità sostenuta.

Inoltre, si fa presente che l’elevato sollevamento di polveri derivante dal passaggio dei mezzi provoca un evidente inquinamento atmosferico in tutto l’ambiente circostante e nelle abitazioni adiacenti la strada e nella retrostante via Nettuno non garantisce una corretta qualità igienico sanitaria alle attività nel terrapieno che somministrano pietanze e bevande crea dei danni alla salute degli abitanti, che sono costretti a chiudere porte e finestre, in piena estate per non respirare un’aria mista a polvere con possibili gravi conseguenze di malattie respiratorie ed allergiche e danneggia chi si dedica a una attività sportiva che dovrebbe essere “salutare” in un’ ambiente naturalmente ideale quale il Tono, anche beneficiando del percorso benessere , voluto meritoriamente dall’ Amministrazione Comunale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, chiediamo di intervenire per risolvere le problematiche presentate, e suggeriscono, in prima ed urgente istanza, la chiusura del terrapieno ,che è accessibile attualmente da un unico varco e, quindi, risulta facilmente controllabile; riservandolo al transito solo per la pubblica utilità e l’emergenza

Inoltre sarebbe opportuno attivarsi per la creazione di un parcheggio razionalmente organizzato nella zona tra il campo sportivo ed il lido Medusa, stimolando, nel contempo, una mobilità alternativa tramite navette dedicate al trasporto dei bagnanti e dei fruitori dei locali della zona. Per la creazione di una linea bus per un servizio continuo sulla litoranea di Ponente. Per tracciare sul terrapieno una pista ciclabile, anche provvisoria in attesa di realizzazioni future, con postazioni di griglie adibite al parcheggio delle bici. Per incrementare la presenza di agenti della Polizia Locale. Per favorire ogni altro strumento utile per alleggerire la presenza di auto , ovviamente accompagnato da una corretta campagna di informazione ed incentivazione all’ uso dei servizi

La sommatoria delle misure suggerite, coniugate con la chiusura del terrapieno ,servirebbe a prevenire i danni derivanti dal transito selvaggio e per ristabilire delle certezze nelle regole, in assenza delle quali potrebbero avvenire incidenti alle cose e alle persone per cui sarebbe difficile, se non impossibile individuare gli effettivi responsabili .

Questo nostro esposto ha una valenza di carattere collaborativo con le SS.VV, ed è finalizzato al ristabilimento delle condizioni minime e al rispetto dei diritti del cittadino ad una normale vivibilità, in linea con le future progettualità dell’ Amministrazione Comunale, riguardo il terrapieno, che pare prevedano di mettere lo spazio in oggetto a disposizione dei cittadini, escludendo l’accesso ai veicoli».

