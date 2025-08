Spadafora, bimbo in bici investito sul lungomare. Ricoverato in codice rosso al Fogliani di Milazzo

E’ ricoverato all’ospedale Fogliani di Milazzo il bambino investito ieri pomeriggio da un auto a Spadafora mentre percorreva il lungomare a bordo della sua bici.

Immediata la richiesta di soccorsi. I sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure, hanno disposto il trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale mamertino. Dove si trova ricoverato. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ma non è in pericolo di vita.

In corso le indagini della polizia municipale di Spadafora per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente

