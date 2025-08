Lo “Studio di Valutazione e Riabilitazione per l’Età Evolutiva” guidato da Carolin Crisafulli, psicologa infantile e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, specializzata in disturbi specifici dell’Apprendimento e del Comportamento, spegne dieci candeline.

Dieci anni di attività e successi che rivivono nelle parole della dottoressa Carolin. «Nel 2015 inizio a credere nella realizzazione di un progetto. Far nascere un centro privato dedicato alla diagnosi e alla riabilitazione del bambino/adolescente, supportando al contempo la famiglia dello stesso. Per riuscire al meglio nel mio intento, ho chiamato al mio fianco un équipe altamente specializzata formata da neuropsichiatra infantile, logopediste, neuropsicomotriciste, Supervisore ABA certificato e tecnici AВА. Ognuno di noi ha una specializzazione. Pertanto, il bambino viene preso in carico a 360° e solo dopo un’attenta valutazione diagnostica, viene stabilito quale intervento è più idoneo per lui».

«Sono orgogliosa – continua – di dire che lo Studio di Valutazione e Riabilitazione per l’Età Evolutiva è stato il primo centro clinico privato dedicato alle eventuali problematiche del bambino/

adolescente, a nascere sul territorio milazzese. Ciò che ha sempre contraddistinto è l’amore, la professionalità e la dedizione verso il nostro lavoro che sembra scontato ma non lo è per noi. Noi

che gioiamo quando vediamo l’emergere del gesto “indicare”in un bambino. Noi che vediamo il genitore commuoversi perché il proprio figlio impara a mantenere lo sguardo. Tutti gesti che apparentemente

sono naturali ma per un bambino speciale e per le loro famiglie sono traguardi importanti natu da enormi sacrifici».

Tanti i progetti ancora da realizzare per lo studio della dottoressa Carolin Crisafulli. L’intento è di crescere a favore dei bambini. Nuove iniziative come l’avvio di terapie di gruppo, progetti musicali e tanto altro.

«Lo staff dello Studio – conclude la psicologa milazzese – ci tiene a ringraziare pubblicamente a tutte le famiglie e non solo ma anche le altre figure professionali che fino ad oggi hanno riposto fiducia in noi»

