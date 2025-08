Si chiude un triennio caratterizzato da una assidua presenza della Guardia di Finanza in mare e sul litorale, a favore della sicurezza della comunità e delle esigenze del territorio. Ma vogliamo ricordare anche una incessante opera di divulgazione del ruolo delle Fiamme Gialle e di educazione alla legalità, condotta negli istituti scolastici del versante tirrenico della Provincia di Messina e nelle Isole Eolie.

Il capitano, che in questi giorni si è dedicato a visite di cortesia e saluti istituzionali, lascia dopo un’intensa e proficua esperienza di comando. Una costante e capillare attività operativa, sotto la sua guida, ha portato a numerosi interventi di polizia economico-finanziaria, di salvaguardia ambientale e di contrasto ai traffici illeciti via mare, con una attenzione particolare rivolta alla tutela dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Molteplici le operazioni di servizio che hanno riscosso il plauso della cittadinanza mamertina, da ultima la partecipazione al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente individuate dalle Fiamme Gialle su un unità a vela, che transitava nella zona di mare prospicente l’arcipelago eoliano.

