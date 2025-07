C’è anche un talento di Milazzo tra i ventiquattro studenti selezionati in tutta Italia per far parte della giuria universitaria della prestigiosa Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

E’ Andrea Castiglia brillante studente del corso magistrale in Scienze dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Messina.

Andrea (socio dell’Associazione culturale “Città Invisibili” di Milazzo), non è nuovo ai successi accademici. Dopo essersi laureato con il massimo dei voti e la lode al corso triennale del DAMS di Messina, ha proseguito il suo percorso con la magistrale in Scienze dello Spettacolo, distinguendosi per merito tra i suoi colleghi.

È infatti risultato il miglior studente del suo corso di Cinema 2025, guadagnandosi così la possibilità di vivere da protagonista uno degli eventi culturali più importanti a livello internazionale.

La selezione per far parte della giuria universitaria della Mostra del Cinema è riservata a un numero ristrettissimo di studenti provenienti da atenei di tutta Italia.

Essere tra i 24 scelti rappresenta non solo un riconoscimento delle capacità accademiche di Andrea, ma anche un’importante occasione di crescita e confronto nel mondo del cinema contemporaneo. Il suo nome va ad arricchire l’elenco dei giovani siciliani che si stanno facendo strada nel panorama culturale nazionale, portando orgoglio non solo alla sua città, ma anche all’intera comunità universitaria messinese.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin