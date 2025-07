La Capitaneria di Porto di Milazzo invita bagnanti e diportisti a prestare la massima attenzione in questi giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse, in particolare a causa di venti provenienti da ponente che stanno interessando il litorale.

Il vento forte può intensificare il moto ondoso e generare una significativa risacca lungo la costa, fenomeno che può rendere insidiosa la balneazione, soprattutto per chi non ha particolare esperienza nel nuoto o si trova in tratti di mare non sorvegliati.

«Si raccomanda – scrive la Capitaneria in un comunicato – pertanto di adottare la massima cautela ed evitare di entrare in acqua quando le condizioni risultano sfavorevoli, privilegiando una fruizione del mare in sicurezza dalla spiaggia. Anche i diportisti sono invitati a verificare sempre le previsioni meteo prima di prendere il mare ed a mantenere un costante ascolto dei bollettini nautici, adottando tutte le precauzioni necessarie per la propria sicurezza e quella degli altri. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera assicura costantemente il proprio impegno nelle attività di vigilanza e nella salvaguardia della vita umana in mare».

In caso di emergenza o necessità, si ricorda che è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero blu 1530, gratuito su tutto il territorio nazionale.

