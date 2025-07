Prorogata al 18 agosto la scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse relativa ai lavori di riqualificazione dei Molini Lo Presti a Milazzo. Gli uffici della Centrale di committenza hanno accolto l’istanza di un operatore economico che ha chiesto ulteriori terni per presentare lo studio di fattibilità tecnica economica.

Il valore minimo dei lavori è stato fissato a 18 milioni di euro, ma non si esclude che possa servire una somma maggiore per la realizzazione di un intervento di totale trasformazione del grande edificio situato in Via dei Mille. Allo stato attuale una parte dell’intervento (7 milioni e 720mila euro) è stata finanziata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A questi si aggiungono altri 280mila euro finanziati con i fondi del bilancio comunale.

Chi si aggiudicherà la gara dovrà intervenire dunque con circa 10 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione del polo di promozione e commercio dei produttori e artigianali locali e del territorio denominato “Milazzo Eolian Experience”, hotel a 4 stelle o superiore dotato di ristorante, bar, caffetterie e bistrot. Un struttura che punta dunque a giocare un ruolo centrale a Milazzo nel segmento della portuali e dal punto di vista turistico.

All’interno di quella che sarà la nuova struttura è inoltre previsto un polo di ricerca con gli Istituti di di vulcanologia e geofisica, Ispra, Arpa Sicilia e Ingv, un teatro/auditorium moderno e polifunzionale, sale convegni e uffici per attività istituzionali. Previsto inoltre un collegamento sopraelevato al terminal degli aliscafi. Secondo le disposizioni del Ministero, l’intervento dovrà essere ultimato entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

