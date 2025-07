Nuovo appuntamento giovedì 31 luglio, alle 18.30, con il “Giardino Letterario“ di Villa Vaccarino promosso dall’associazione “Città Invisibili”. Dopo i positivi riscontri dell’incontro di sabato scorso con Elena D’Incerti verrà presentato il libro di Fabio Ciracì dal titolo “Sul Razzismo“. A dialogare con l’autore sarà Massimo Raffa e Alessio Pracanica.

Il volume esplora il razzismo come visione del mondo e ideologia attraverso la lente della “teoria critica classica”, dovutamente aggiornata, della Scuola di Francoforte. Analizzando le “strutture logiche” del razzismo e indagandone le principali categorie, come l’essenzialismo, la purezza del sangue, la polarità identità/alterità e la classificazione gerarchica dell’umanità, questo saggio di Fabio Ciracì individua i paradigmi storici e le linee genealogiche della discriminazione razziale, offrendo strumenti concettuali e culturali per riconoscerla e combatterla, in vista di un’etica della solidarietà.

FABIO CIRACI’ è presidente del Consiglio didattico in Filosofia e Scienze filosofiche e professore associato di Storia della filosofia presso l’Università del Salento. Si occupa prevalentemente del pensiero di Schopenhauer e della Schopenhauer-Schule, di storia della cultura e di teoria critica. È coordinatore nazionale delle Giornate di studio sul razzismo. Dirige il Centro di ricerca interdipartimentale in Digital Humanities ed è componente del comitato scientifico della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.

