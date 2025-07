Il Teatro al Castello di Milazzo, lo scorso sabato, ha ospitato l’evento “Estate in MusicaL”, il concerto estivo dell’Associazione Musicale “Giovanni Paolo II” di Olivarella. Uno spettacolo, presentato dalla giornalista Nadia Maio, che ha conquistato tutti con eleganza, intensità e passione. L’affaccio mozzafiato sul mare e il fascino storico delle mura antiche hanno offerto una cornice unica e suggestiva che ha amplificato la magia dei brani eseguiti.

L’evento, patrocinato dal Comune di Milazzo, ha registrato un’eccezionale partecipazione di pubblico e un coinvolgimento emotivo fortissimo. In programma, una selezione raffinata di brani tratti da alcuni tra i musical più amati di sempre: Chicago, Cabaret, Grease, Cats, Notre Dame de Paris, New York, New York, Singin’ in the Rain, La La Land e Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante, con cui l’ospite della serata, Marco Vito, collabora attivamente da anni. La selezione musicale è stata studiata per abbracciare tutte le generazioni, alternando momenti di grande intensità a brani vivaci e coinvolgenti. L’obiettivo era chiaro: far avvicinare il grande pubblico al mondo del musical con un linguaggio accessibile, ma mai scontato.

“Estate in MusicaL” è stato anche un modo per dimostrare la capacità della banda di reinterpretare con originalità e qualità un repertorio non convenzionale.

Proprio Marco Vito, artista di talento e straordinaria sensibilità, ha incantato il pubblico con interpretazioni intense, emozionanti e perfettamente calate nel repertorio musicale. La sua presenza scenica, la voce inconfondibile e la profonda esperienza nel teatro musicale hanno dato al concerto un valore artistico altissimo. Per l’Associazione è stato un vero onore poter condividere il palco con un professionista di questo livello, e la risposta del pubblico lo ha confermato con applausi calorosi e continui.

Sotto la direzione musicale del M° Giuseppe De Luca, la Banda ha offerto al pubblico un’esecuzione impeccabile, frutto di settimane di lavoro e passione, arrangiamenti curati nel dettaglio, prove a pieno ritmo e una grande sinergia tra musicisti e staff. Le prove generali, svoltesi nei giorni precedenti con la presenza dell’ospite, sono state un momento di grande emozione e di crescita collettiva per tutta l’associazione.

«L’Associazione Musicale “Giovanni Paolo II” di Olivarella – afferma il presidente Domenico Mendolia – esprime profonda gratitudine a tutte le persone e realtà che hanno reso possibile questo evento ma soprattutto al pubblico, caloroso e partecipe, che ha riempito la platea e ha reso questa serata un’esperienza collettiva e vibrante. Continuerà con impegno la nostra attività sul territorio, convinti che la musica sia un linguaggio universale capace di unire, emozionare e far crescere».

Articolo di MARCO GITTO

