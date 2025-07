Presentata oggi la quinta edizione dell’Allinparty, il “Festival dello sport inclusivo” in programma dall’1 al 3 agosto al Mediterranea Club di Milazzo.

Un appuntamento aperto a tutti e completamente gratuito, ideato e promosso da Mediterranea Eventi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Triptop Tour Operator, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Milazzo, della Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito Italiano, dell’Università degli Studi di Messina, del Dipartimento Regione Sicilia della Protezione Civile, del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, di molteplici Federazioni Sportive Nazionali ed il contributo dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

«Un evento che si integra perfettamente con lo spirito di Milazzo, città sempre più aperta ed inclusiva – sottolinea il sindaco Pippo Midili – Sin dal primo momento siamo stati vicini a questa manifestazione e siamo felicissimi anche di ospitare quest’anno a Milazzo la Nazionale Italiana di Calcio Balilla, reduce da risultati eccezionali ai Campionati del Mondo di Saragozza. Una presenza che ci inorgoglisce ed impreziosisce la nostra città. Mi auguro che anche questa edizione abbia il successo degli anni precedenti e, anzi, che possa essere ulteriormente arricchito da tante presenze e tanta partecipazione».

La quinta edizione dell’Allinparty sarà un’edizione senza precedenti, innanzitutto per numero di discipline sportive realizzate, che arrivano ad essere ben 24 e di svariata natura, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più vasto possibile: dal beach hockey al burraco, passando per la danza, il baseball per ciechi, il beach sitting volley ed il plogging (realizzato in collaborazione con ARB Messina, in quest’edizione la competizione mette in palio ben 4 pass – 2 maschili e 2 femminili – per le finali mondiali).

«Il primo anno del mio mandato l’Allinparty fu una scommessa – aggiunge l’assessore allo Sport Antonio Nicosia – in quell’occasione introducemmo attività come la vela ed il plogging, che per la prima volta approdò a Milazzo con tutte le difficoltà del caso legate allo smaltimento dei rifiuti. Proprio quello fu un segnale forte: non soltanto inclusione ma rispetto dell’ambiente e delle persone, perché molte volte nello sport si dimentica. Quindi non soltanto inclusione ma rispetto dell’ambiente e, a tal proposito, vorrei fare i complimenti all’organizzazione ed a tutte le realtà coinvolte».

«Ritengo che l’Allinparty ormai si sia ritagliato uno spazio importante all’interno del panorama siciliano dell’organizzazione degli eventi che ci aiutano a sviluppare tutte quelle tematiche che riguardano la promozione dell’opportunità dello sport per persone con disabilità – precisa Francesco Giorgio, delegato CIP della Provincia di Messina».

«Sono veramente felice di essere qui perché sin dal primo giorno mi avete fatto sentire a casa – interviene Francesco Bonanno, Presidente della Fpicb, al quale il sindaco e l’assessore hanno anche dedicato una targa per complimentarsi dei risultati al recente Campionato del Mondo e di ringraziamento per aver portato la Nazionale Azzurra – Sono straordinariamente felice di portare la nostra Federazione qui in Sicilia. Qui a Milazzo si svolgeranno due eventi importanti nel nostro cartellone. Portermo la Nazionale Azzurra in città per il raduno: una bellissima occasione, a mio parere per Milazzo e per tutto il movimento del Sud Italia, certo che trascorreremo dei giorni splendidi, allenandoci nella bellissima struttura del Mediterranea Club e potendo visitare Milazzo in tutte le sue bellezze. A Milazzo arriveranno alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale, diversi dei quali freschi vincitori di medaglie ai Campionati del Mondo di Saragozza. È importante per noi trovare questi momenti di confronto, e poterlo fare nel Sud Italia, per la prima volta, sono sicuro che darà un grosso slancio al movimento. Ringrazio l’Amministrazione comunale per l’opportunità e per il supporto. Sono sicuro che, insieme al supporto di Mediterranea Eventi, del Comune di Milazzo e del Cip, avremo grande successo. Poi qua a Milazzo trovo strutture molto accoglienti, un mare straordinario e, quindi, non posso chiedere di meglio. »

Fondamentale, come sempre, il supporto dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che co-organizza l’evento con Mediterranea Eventi, rappresentata in conferenza stampa da Federica Cocuzza.

«L’Aism è parte integrante di questa bellissima manifestazione. Ci troviamo finalmente dopo la pausa dello scorso anno quando ci siamo dovuti fermare. Questo fa capire quanto non sia facile mettere in piedi un evento di questa portata e che il supporto di tutti è importantissimo. E’ fondamentale che venga fatta rete e che tutte le associazioni si rendano conto dell’importanza di quest’evento, di quanto si possa fare inclusione e di quanto lo sport possa generare nuove motivazioni, nuovi stimoli».

Dopo un contributo di Gianluca Venuti presidente del Movimento Sportivi Milazzesi che si è occupato dell’organizzazione di sabato mattina quando si svolgeranno al Tono le attività in acqua, Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi, ha sottolineato che «il nostro reale desiderio ed obiettivo è quello di coinvolgere tutti. In queste cinque edizioni ci sono stati tanti ragazzi che hanno conosciuto lo sport e hanno deciso di praticarlo e questo, per noi, è il risultato più grande, insieme all’opportunità di stimolare le associazioni sportive che vivono giornalmente lo sport ‘olimpico’ e decidono di dedicarsi anche al paralimpico».

«Tra un vasto programma sportivo e le tante novità di questa edizione – prosegue Finanze – mi piace come sempre porre l’attenzione sul momento del confronto con i Testimonial Paralimpici, quest’anno ancora più aperto alla cittadinanza perché programmato presso l’Atrio del Carmine di Palazzo dell’Aquila: ascolteremo storie incredibili, che negli anni passati hanno stimolato tanti ragazzi e, soprattutto, sono storie vere di persone che sono riuscite a prendere nuovamente in mano la propria vita grazie allo sport. E questo è importante, perché ci sono tantissimi atleti che magari non vediamo sul grande schermo giornalmente ma che hanno veramente fatto dei percorsi incredibili, dando tanto e ricevendo tanto dallo sport».

ECCO IL PROGRAMMA:

TORNEI, DIMOSTRAZIONI E PROVE LIBERE PER TUTTI

Sempre presente la LILT – Sezione di Messina, con attività di prevenzione

VENERDI 1 AGOSTO 2025 – INGRESSO E PARTECIPAZIONE GRATUITA

Dalle ore 19.00, Mediterranea Club

Cerimonia ufficiale di apertura della manifestazione, Spettacolo di canto e ballo dal titolo “Arancini” a cura di “Lab-O, Il Laboratorio dei Ragazzi Speciali”, Live Music con la band milazzese “Hasta la Vista”, Live Show dal titolo “I Love Sicilia” del comico Sasà Salvaggio.

Allinparty Basket Trophy: Torneo di basket 3X3 categoria Open, organizzato in collaborazione con la “LB3 – 3X3 Basketball” e valido per le Finals di Roseto degli Abruzzi (26>31 agosto 2025)

Supercoppa Italiana di Calcio Balilla Paralimpico indetta dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla

SABATO 2 AGOSTO 2025 – INGRESSO E PARTECIPAZIONE GRATUITA

Dalle ore 09.00, Spiaggia di Ponente – Baia del Tono

Staffetta inclusiva di nuoto

Dimostrazioni e prove libere di vela e flyboard

Dalle 15.00, Mediterranea Club – fino a sera

Coppa Italia e Supercoppa Italiana di Calcio Balilla Paralimpico indette dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla

Coppa Italia e Supercoppa Italiana di Calcio Balilla categoria Disabili Intellettivo Relazionali

Attività sportive tra tornei, dimostrazioni e prove libere di: beach hockey, padel, baskin, plogging (tappa valida per la qualificazione alle finali del Campionato del Mondo), atletica, beach sitting volley, blind tennis, basket in carrozzina, danza, softair, spin bike, tiro con l’arco, rugby in carrozzina, biliardo sportivo, table soccer, tennis in carrozzina, baseball per ciechi, showdown, tennistavolo, calcio a 5

Dalle 19.00, Mediterranea Club

Allinparty Basket Trophy: Torneo di basket 3X3 categoria Open, organizzato in collaborazione con la “LB3 – 3X3 Basketball”

dalle 20.00, Mediterranea Club

Torneo di Burraco

DOMENICA 3 AGOSTO 2025 – INGRESSO E PARTECIPAZIONE GRATUITA

Dalle 09.00, Atrio del Carmine Palazzo dell’Aquila

“Talk” con i testimonial paralimpici e gli “Ambasciatori” dell’Allinparty:

Dalle 09.00, Mediterranea Club

Finali Allinparty Basket Trophy: Torneo di basket 3X3 categoria Open, organizzato in collaborazione con la “LB3 – 3X3 Basketball” Coppa Italia indetta dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin