Continuano le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo guidata dal capitano Alberto Del Basso. Controlli che riguardano anche l’attività di controllo ai locali pubblici. Ieri tre titolari di esercizi sono stati denunciati. Due per tentata frode nell’esercizio del commercio e un altro per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Nel corso dell’ultimo servizio sono stati controllati complessivamente oltre 250 veicoli e 438 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni, come il mancato uso del caso e delle cinture di sicurezza, e l’utilizzo del telefono cellulare alla guida. A seguito delle irregolarità contestate, 82 punti sono stati decurtati dalle patenti di alcuni contravventori, mentre 6 veicoli sono stati sequestrati.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno denunciato due persone all’Autorità Giudiziaria: una è stata fermata alla guida in stato di ebbrezza alcoolica, mentre un’altra si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. Inoltre altre tre persone sono state denunciate per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Nell’ambito dell’attività antidroga 11 persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e crack detenute per uso personale, sequestrate dai militari ed inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

I militari dell’arma intensificheranno ulteriormente di notte i servizi e i pattugliamenti nelle zone della movida milazzese interessate dalla maggiore aggregazione giovanile, al fine di prevenire ogni forma di violenza che spesso provoca risse con il coinvolgimento di più persone e conseguenze anche gravi.

