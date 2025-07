Milazzo, incendio nella notte nel punto vendita Coop di via Giorgio Rizzo. Abitanti del palazzo evacuati

Incendio nella notte nel punto vendita Coop di via Giorgio Rizzo. A prendere fuoco, a quanto pare, sono stati due banchi frigorifero insieme a parte del controsoffitto e a qualche condizionatore.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo. Al loro arrivo il locale era completamente invaso da fumo nero e la fuliggine si era depositata ovunque.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Milazzo che hanno aiutato gli uomini dei Vigili del Fuoco a far uscire alcune persone, in via precauzionionale, dalle abitazioni. Parte del fumo, infatti, è salito lungo la tromba delle scale della palazzina soprastante.

L’incendio è stato notato dai metronotte della Ksm che hanno subito chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

