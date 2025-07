Avevano due opzioni: firmare una dichiarazione per andare in aeroporto e lasciare subito il Paese oppure restare nella struttura detentiva locale con rimpatrio forzato nei prossimi 3 giorni.

Mazzeo ha scelto di farsi espellere immediatamente da Israele e di essere rimpatriato in Italia, dover all’arrivo sarà ascoltato dalla Polizia.

Imbarcato in un volo a Tel Aviv alle 8.20 di stamattina, arriverà a Fiumicino alle 11.05 .

Antonio Mazzeo , l’attivista, giornalista e professore milazzese fermato ieri dall’esercito israeliano insieme ai diciannove attivisti della nave Handala di Freedom Flottilla, mentre si dirigevano a Gaza per portare aiuti umanitari, sta tornando a casa in Italia .

