All’iniziativa, che si è svolta il 26 e 27 luglio allo stadio di Cesena, hanno preso parte 1700 musicisti internazionali selezionati da artisti come Piero Pelu’, Negramaro, Negrita, Francesca Michielin, Diodato . Il concerto è stato diretto da Beppe Vessicchio ed è stato presentato da Lodovica Comello . Presenti più di 15mila spettatori .

I milazzesi Ciccio Puglisi e il figlio Simone , otto anni batterista, hanno rappresentando Milazzo e la Sicilia al Rockin’1000 . L’iniziativa che ha come protagonista una rock band composta da mille musicisti provenienti da tutto il mondo che si esibiscono insieme sul palco, quest’anno a Cesena ha festeggiato dieci anni di attività.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.