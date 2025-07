«Con il ministro Alessandro Giuli – racconta il sindaco Pippo Midili – oggi abbiamo discusso della possibilità di una concessione per venti anni della Cittadella Fortificata. Ci sono buone prospettive anche per altri interventi all’interno del Castello. La prima del Ministro della Cultura a Milazzo è un buon inizio». Così il primo cittadino di Milazzo sintetizza le due ore di visita di Giuli. La sua presenza alla cittadella fortificata e alla chiesa del SS. Salvatore è stata l’occasione per avviare un percorso finalizzato a valorizzare la Cittadella fortificata, definita da Giuli “luogo straordinario che merita attenzione. Per questo dopo il rilascio della concessione in scadenza cercheremo di valutare con l’amministrazione locale gli interventi da porre in essere per valorizzarlo e renderlo sempre più volano per il turismo di Milazzo e del comprensorio”.

Affermazioni accolte con soddisfazione dal sindaco Pippo Midili che, nel corso della visita ha informato il Ministro delle cose che sono state fatte grazie ai finanziamenti ottenuti e delle progettualità che il Comune vorrebbe portare avanti non appena arriverà la proroga della concessione in scadenza il prossimo anno.

Dopo avere visitato il MuMa (Museo del Mare), il Duomo antico, il terrazzo del Mastio, il ministro ha avuto modo di vedere i lavori di restauro della chiesa del Santissimo Salvatore al Borgo, accolto dal Soprintendente di Messina, Orazio Micali.

Ad accogliere Giuli oltre al sindaco e alla senatrice Bucalo, gli assessori Romagnolo, Coppolino, Fazzeri, Maimone, Russo e Nicosia, il presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva, il dirigente Domenico Lombardo, i consiglieri, il vice prefetto Francesco Milio, l’arciprete milazzese Giuseppe Currò, il comandante dei Carabinieri, Alberto Del Basso, il comandante della Capitaneria Alessandro Sarro e il comandante della Polizia locale Giacomo Villari.

Ma anche Angelica Furnari. «Oggi – spiega – su invito del sindaco ho incontrato il ministro Giuli, in qualità di Libraia certificata tra le “Librerie di Qualità” riconfermata per il triennio 2024 – 2026. Essere in questo albo credo comporti delle responsabilità a largo spettro anche e soprattutto per tutti i librai e non solo per chi è in quest’albo. Sia Giuli sia la Capo segreteria del ministro sono stati disponibili ad ascoltarmi ed hanno voluto il documento di sintesi che avevo preparato. Ho parlato di Fondo Biblioteche: il Sud al momento non ha ricevuto i fondi stanziati e non sappiamo nulla di come andrà a finire (Il bando 2025 è stato destinato ai sistemi bibliotecari e alle biblioteche scolastiche. Non è stata prevista la partecipazione di singole biblioteche comunali, fortemente presenti al centro sud). Di Tax credit librerie necessario soprattutto per le realtà medio piccole. Ad oggi nessuna notizia per il 2025. E Albo Librerie di qualità e

“Città che legge”. In attesa di sapere come nel concreto queste importanti certificazioni possano trasformarsi in incentivi, bandi, fondi da dedicare ad eventi di promozione della lettura nel territorio».

