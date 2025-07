Don Peppino Cutropia, una festa per i gruppi “Primi Calci” e “Piccoli Amici”. Dal gioco alle premiazioni

Grande festa per i bambini e i genitori dei gruppo “Primi Calci” e “Piccoli Amici” del Gruppo Sportivo Don Peppino Cutropia. La serata che si è svolta prima con dei giochi per i bambini e poi una premiazione accompagnata dai ringraziamenti del presidente Michelangelo Picciolo rivolta prima ai genitori, che sono sicuramente la parte più importante per creare un percorso di crescita e formazione, e poi ai mister Gaetano Pino, Antonio Todaro, Salvo Castellese.

Ma anche al Presidente dell’Oratorio Don Peppino Cutropia Antonio Trimboli e parte del direttivo.



«E’ stata una serata bella e piena di contenuti interessanti – precisa Michelangelo Picciolo – dove è stata messa in evidenza l’importanza dello sport nella crescita dei bambini e quanto sia fondamentale il completamento attraverso le attività Oratoriali che annualmente si svolgono all’interno della nostra Parrocchia. Attività che vanno dallo sport allo scautismo, e a tutte altre attività che giornalmente si vengono portate avanti dai volontari coordinati da padre Dario Mostaccio. Una serata che ha arrichito tutti noi»

