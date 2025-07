Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, hanno predisposto straordinari servizi di controllo su tutto il territorio dell’arcipelago eoliano, supportati dalla Motovedetta “Stefanizzi”. Sono stati pertanto predisposti pattugliamenti e posti di controllo, attuati anche nelle ore notturne, volti alla prevenzione e contrasto dei reati, con riferimento all’uso e allo spaccio di stupefacenti, alle violazioni al Codice della Strada e alle condotte illecite che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini.

Durante le verifiche, i militari dell’Arma hanno controllato più di 200 persone e 178 veicoli, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per infrazioni che mettono in pericolo l’incolumità di automobilisti e pedoni.

Inoltre a carico di quattro individui, i Carabinieri di Vulcano hanno proceduto per ubriachezza molesta, in quanto trovati ubriachi ad infastidire turisti e passanti sulla pubblica via. A seguito delle violazioni accertate i Carabinieri hanno sequestrato amministrativamente 2 veicoli e sottoposto a fermo amministrativo altri quattro mezzi, decurtando 70 punti dalle patenti di guida dei contravventori ed elevando sanzioni per oltre 12.000 euro.

Nell’ambito dell’attività antidroga, i Carabinieri hanno segnalato due persone alla Prefettura di Messina quali assuntrici di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish detenute per uso personale.

Nel corso dei controlli effettuati alle attività commerciali, i Carabinieri della Stazione di Santa Marina di Salina hanno denunciato due persone per utilizzo di impianto di videosorveglianza non autorizzato e per mancanza di scia relativa alla somministrazione, implementazione e ampliamento dell’attività commerciale. Inoltre i militari delle Stazioni di Lipari, Vulcano e Stromboli hanno sanzionato a vario titolo 8 persone per violazioni relative alle prescrizioni per le emissioni sonore nei locali pubblici, degli orari di intrattenimento musicale e somministrazione di alcolici. I servizi di controllo straordinario del territorio, che si aggiungono alle quotidiane attività di pattugliamento delle Stazioni dell’Arma competenti sulle isole Eolie, saranno costantemente ripetuti al fine di assicurare un’efficace azione preventiva e di contrasto agli atti illeciti e a tutti i comportamenti che pregiudicano la tranquillità e la bellezza di quei territori.

