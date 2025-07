A poco meno di un mese dall’inizio ufficiale della nuova stagione di Serie B, il 25 agosto prenderà il via la preparazione pre-campionato, la Svincolati Milazzo in una diretta streaming dagli uffici dell’agenzia Hy-Fly Communication ha svelato programmi futuri, campagna abbonamenti, campagna sponsor ed analizzato l’ottima stagione scorsa.

Dopo l’introduzione dell’addetto stampa Saverio Maiorana, la composizione del nuovo roster da consegnare a coach Priulla è stato l’argomento trattato dal direttore sportivo Luigi Maganza.

Rimsa, Lalic, Giambò e Malual i confermati al momento dalla passata stagione mentre Costa, Marangon, il milazzese Maiorana e La Bua, sono ad oggi i nuovi innesti. Un mercato ancora aperto che vedrà l’arrivo di altri giocatori, non è da escludere anche la probabile conferma di un’altra importante pedina che da qualche anno veste la maglia dei mamertini.

Massimiliano Lucifero, direttore marketing, ha poi presentato la campagna abbonamenti che prevede tre pacchetti per meglio soddisfare le esigenze dei tifosi. Anche la campagna sponsor è stata tra gli argomenti trattati, varie le soluzioni che verranno proposte alle aziende del territorio che potranno così scegliere tra soluzioni diverse per sostenere il progetto Svincolati Milazzo.

Il presidente Riccardo Giambò

Il presidente Riccardo Giambò ha spaziato a 360 gradi, mostrando la sua soddisfazione per i risultati ottenuti nella passata stagione, sia dalla prima squadra ma anche dall’Under 19 d’Eccellenza che ha raggiunto le finali nazionali, passando per la salvezza dell’Academy in serie C sino ad arrivare agli ottimi successi in altre categorie giovanili.

Il presidente ha poi dichiarato che il budget stanziato quest’anno sarà identico a quello della stagione precedente e che l’obiettivo della compagine che disputerà la Serie B Interregionale sarà quello di divertire ed appassionare nuovamente il proprio pubblico. Un pubblico che lo scorso anno sempre più numeroso si è avvicinato alla squadra, vedi anche la costituzione del nuovo gruppo tifoseria denominato “Manicomio Svincolato” che non ha fatto mancare mai il proprio caloroso sostegno.

Giambò ha anche annunciato che il 12 e 13 settembre al Pala Milone si disputerà il “Trofeo Salvo Sottile” dedicato alla memoria del compianto cestista, compagno di squadra per molti anni dello stesso presidente, e che nella sua carriera ha giocato anche due anni nella Città del Capo. Oltre alla Svincolati Milazzo sono state invitate a partecipare, la Siaz Piazza Armerina, l’Orlandina Basket ed il Barcellona Basket.

Matteo Mastroeni e la Hy-fly Communication presentati come agenzia che curerà la comunicazione. Lo stesso Mastroeni nel suo intervento si è detto letteralmente entusiasta di questa collaborazione, nata un anno fa e che si sta consolidando sempre più.

Saverio Maiorana ha invece annunciato che la Svincolati ospiterà nuovamente a Milazzo l’Eybl, il più importante torneo giovanile a livello europeo. Dopo il successo della scorsa stagione e gli ottimi feedback ricevuti dall’organizzazione europea, questa volta saranno due le tappe organizzate. La prima a Gennaio e la seconda a Febbraio che vedranno giungere a Milazzo circa 20 squadre da tutta Europa. Una manifestazione che tra atleti, staff, familiari dei ragazzi, organizzatori ed addetti ai lavori, porterà nella nostra città diverse centinaia di persone che oltre a soggiornare avranno la possibilità di visitare le bellezze di Milazzo.

Maiorana ha specificato che a marzo scorso, con il patrocinio del Comune di Milazzo e dell’Area Marina Protetta, tutte le squadre dell’edizione precedente hanno avuto modo, grazie a dei tour pre-organizzati, di visitare il Castello e gli angoli più belli di Capo Milazzo. Iniziativa che si punterà a ripetere e che vede il bel connubbio di Sport e Turismo.

L’addetto stampa ha poi concluso annunciando la School Cup che sarà alla sua seconda edizione e verrà ripetuta nella prossima primavera. Nel suo primo anno ha visto la partecipazione degli Istituti scolastici, Ettore Majorana, G.B. Impallomeni e Leonardo Da Vinci, con gli studenti delle rispettive scuole che hanno riempito il Pala Milone per una degna cornice di pubblico. Il gruppo All-In confermato al fianco della società bianco-blù.

