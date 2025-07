Sono stati premiati a palazzo dell’Aquila gli atleti Elia Polistena e Francesco Cambria reduci dall’ottimo risultato ottenuto a Brallo in provincia di Pavia ai campionati nazionali “Coppa delle Province” a squadra di tennis con la rappresentativa di Messina.

Il gruppo ha ottenuto il terzo posto. La società ha poi vinto il titolo provinciale super orange (Francesco Cambria, Edoardo Tavilla e Vittoria Cuttone). Positivi riscontri anche per le ragazze del Nctv Milazzo che hanno disputato il campionato di D3 raggiungendo i playoff che si svolgeranno a settembre per tentare la promozione in D2.

Le atlete impegnate sono Roberta Rugolo, Giulia Vitrano, Federica Delia e Alessandra Lupo.Degno di menzione anche il campionato di D3 maschile che ha raggiunto nel girone la posizione di metà classifica.

I maestri che hanno allenato i piccoli sono Stefano Cambria, Antonio Irato ,Franz Cutelli e Giuseppe La Malfa. Hanno coordinato le varie attività i dirigenti sportivi Giovanni Vaccarino (capitano delle squadre) e Alan De Marco (che ricopre anche la carica di Tesoriere)

Da anni ormai la sinergia dei due circoli milazzesi (Nctv Milazzo e Red Ant ) ha dato i suoi frutti facendo crescere il movimento tra tornei vari Fit e Tpra oltre alla scuola tennis che ha visto partecipare quest’anno circa 60 atleti.

I due circoli stanno proseguendo l’attività: prossimo appuntamento dal 17 al 31 agosto un torneo di 4^ ctg che si disputerà nei campi di Fiumarella.“Con piacere abbiamo premiato questi atleti – hanno detto il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo Sport, Antonio Nicosia – nella consapevolezza che negli ultimi anni lo sport a Milazzo è cresciuto notevolmente rafforzando non solo il proprio spirito aggregativo ma anche portando al conseguimento di risultati che portano in alto il nome della città anche a livello nazionale”.

