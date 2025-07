Nuovo appuntamento per la quarta edizione di Milazzo Cult Festival, rassegna culturale mamertina organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune di Milazzo in collaborazione con Mondadori Bookstore e Demea Eventi.

Venerdì 25 luglio, nell’Atrio del Carmine è in programma la presentazione del libro della scrittrice e giornalista Elvira Serra “Le voci di via del Silenzio“.

Elvira Serra firma del Corriere della Sera ha scritto cinque romanzi. L’ultimo è proprio Le voci di Via del Silenzio.

Dialoga con l’autrice la giornalista Rossana Franzone.

Il nuovo romanzo di Elvira Serra, limpido e acuminato, mette in scena un dialogo di voci ed esistenze che si parlano a distanza di anni, cariche di dubbi, attese, speranze. Tutti noi siamo la somma delle strade che abbiamo deciso di percorrere e delle rinunce che abbiamo fatto: nella storia di Luca e in quella di Giulia ritroviamo il nostro bisogno di realizzarci, il desiderio di una vita diversa, la fatica di trovare noi stessi e la determinazione, carica di destino, dei momenti di svolta.

LA TRAMA. Quando Luca arriva sull’isola di San Giulio ed entra nel monastero di clausura non cerca la pace, ma il suo contrario: una storia emozionante e insolita, da raccontare in un podcast.

Enfant prodige del giornalismo radiofonico, Luca vuole far conoscere al pubblico la donna che si cela dietro il velo della badessa, madre Maria Benedetta, al secolo Giulia Belgioioso: è diventata monaca dopo una vita da inviata speciale del «Corriere della Sera», a inseguire i casi mondiali più eclatanti, dall’attentato a Giovanni Paolo II alla strage di via D’Amelio, al sexgate di Clinton. Gli interrogativi sono tanti: a cosa ha rinunciato, decidendo di prendere i voti? «Solo» al lavoro o anche a una famiglia? Il suo è stato un atto di fede, di coraggio o di egoismo? Man mano che la loro conversazione procede, illuminando dettagli sul passato avventuroso della ex giornalista, in Luca cresce un malessere che non ha a che fare con la vicenda personale della monaca, ma con la sua. Il senso delle scelte di suor Maria Benedetta riverbera in modo profondo sulle domande che si sta ponendo su di sé: da dove viene e dove vuole andare?

L’ingresso agli eventi è libero.



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin