E poi il Castello. Nel 2026 scadrà la concessione rilasciata dal dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana e quindi l’intendimento dell’amministrazione è quello di ottenerne il rinnovo in tempi più celeri rispetto a quanto avvenuto ľultima volta al fine di poter pianificare le attività da portare avanti per dare sempre un maggior ruolo al monumento, nel rispetto del protocollo esistente con la Soprintendenza.

Per il restauro della chiesa, contraddistinta dalle grate a petto d’oca da cui le monache di clausura assistevano alle funzioni religiose, sono stati messi a disposizione 822 mila euro.

La visita di questi due posti non è casuale. La chiesa del Santissimo Salvatore infatti è attualmente interessata da lavori di ristrutturazione finanziati dal Fec (Fondo edifici di culto), ente del ministero dell’Interno che però collabora proprio con il Dicastero alla Cultura per la tutela e la promozione del patrimonio culturale.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli sarà sabato in visita a Milazzo. A riceverlo a palazzo dell’Aquila il sindaco Pippo Midili che subito dopo lo accompagnerà al Castello e poi alla chiesa del SS. Salvatore.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.