La musica sarà curata dal dj DpOlvas e l’ingresso della serata è a numero limitato e solo su prenotazione. Il menù d’eccezione affiancato dalle bollicine made in Sicily di Coppola 1971, azienda che produce spumanti nel palermitano partendo da uve siciliane.

Al via Sulla Rotta di Ulisse , iniziativa gastronomica pensata per promuovere le tradizioni dei pescatori milazzesi. Nella suggestiva terrazza di Damarco lunedì 28 luglio si parlerà, infatti, di pescato locale e del connubio tra mare e territorio. Le specialità preparate dallo chef Marco Formica saranno presentate dal giornalista Santi Cautela che durante la stessa serata presenterà la nuova Guida del Tirrenico.

