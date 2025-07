Archiviato il primo evento, l’estate letteraria dell’Associazione Città Invisibili prosegue con il secondo incontro. Si tratta di un graditissimo ritorno: Elena D’Incerti in programma il 26 luglio a Villa Vaccarino, ore 18,30. Dopo averci parlato di Giovanni Verga e Alessandro Manzoni , rispettivamente nel 2022 e 2023, ritorna quest’anno parlando di lei, della sua esperienza di insegnante di lettere all’interno del carcere di San Vittore.

“Dentro San Vittore” è il diario-testimonianza scritto da un’insegnante alla sua prima esperienza di volontariato in un istituto penitenziario.

Elena D’Incerti insegna Lettere in un liceo classico milanese. Ha scritto Parole dalla zona rossa (2021) per raccontare da genitore e da docente i giorni del lockdown e della didattica a distanza. Sugli stessi temi, scrive per alcune testate nazionali. Ha curato le prefazioni di due pubblicazioni su Giovanni Verga e su Alessandro Manzoni, con le quali è stata ospite dell’ Associazione ” Città Invisibili”già nel 2022 e nel 2023.

Al giorno d’oggi, in carcere, sono pochi i detenuti che studiano, e in una casa circondariale come quella di San Vittore a Milano – dove si rimane per lo più in attesa di giudizio – gli studenti sono ancora meno. Elena D’Incerti si domanda cosa significhi riprendere la scuola quando si ha un vissuto problematico, dopo anni di traversie personali e di emarginazione sociale, e prova a spiegarlo.

Abituata alle aule di un liceo classico della Milano “bene” – dove lo studio è un privilegio dato per scontato –, l’autrice si confronta per la prima volta con il dramma dell’emarginazione nella quotidianità del carcere, entrando nel vivo di un mondo che, seppur collocato nel centro della città, in pochi conoscono davvero. In due anni di lavoro, D’Incerti ha proposto ai detenuti la scrittura in funzione terapeutica, ha provato a riavvicinare studenti adulti (o quasi) al gusto della lettura e, soprattutto, ha rivisto i propri preconcetti e pregiudizi, consolidando invece le proprie convinzioni: in tema di disuguaglianze, la scuola rimane un’opportunità, qualcosa cui garantire l’accesso universale.

