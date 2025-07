Al MuMa oggi la presentazione del libro “Alla ricerca dell’isola che non c’è” di Niccoló Banfi

Stasera, mercoledì 23 luglio, alle 19, al MuMa, Museo del Mare di Milazzo è in programma la presentazione del libro “Alla ricerca dell’isola che non c’è” di Niccoló Banfi.

Niccolò ha lasciato il lavoro per viaggiare: dagli uffici di una casa di moda milanese, dove si occupava di marketing, si è imbarcato su un veliero di inizio Novecento per attraversare l’Oceano Atlantico e quello Pacifico, sbarcando sulle isole più remote del mondo.

Ha dato così vita al progetto Remoteness, per dare voce alle popolazioni che abitano in questi luoghi remoti, spesso sconosciuti, e per raccontare le difficoltà e i cambiamenti che stanno investendo questi posti.

Evento gratuito

