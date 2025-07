BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Cambio al vertice per la sezione Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel corso dell’assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo, tenutasi nei giorni scorsi, l’avvocato Calogero Pisana è stato eletto nuovo presidente per il biennio 2025-2027, succedendo all’avvocato Andrea Ravidà, che ha guidato la sezione negli ultimi quattro anni.

In occasione della stessa assemblea sono state attribuite tutte le cariche direttive. Il nuovo consiglio risulta così composto: Elisa Pancaldo Trifilò (vicepresidente), Cristian Mazzeo (tesoriere), Maria Cristina Saja (segretario), Giovanna Benvegna, Salvatore De Pasquale, Viviana Dottore, Mario Meo, Francesco Pellegrino Andrea Ravidà e Giovanni Tortora (consiglieri).

Andrea Ravidà, già presidente della sezione, assume ora la carica di consigliere nazionale Aiga, insieme a Mario Meo, già designato in rappresentanza della sezione barcellonese.



«Essere stato scelto alla guida della nostra sezione è per me un grande onore – ha dichiarato il nuovo presidente Calogero Pisana – Raccolgo con entusiasmo l’eredità lasciata da Andrea Ravidà, che ha saputo far crescere AIGA Barcellona in autorevolezza e presenza sul territorio. Il nostro impegno sarà rivolto a consolidare quanto costruito, aprendo al tempo stesso a nuove progettualità capaci di rispondere alle esigenze reali dei giovani avvocati, in un momento storico in cui fare rete è più importante che mai».

Anche il presidente uscente Ravidà ha voluto esprimere parole di soddisfazione e incoraggiamento: «lascio la presidenza con il cuore colmo di gratitudine. In questi anni abbiamo raggiunto traguardi importanti e posto le basi per un’associazione sempre più viva e partecipata. Sono certo che con Calogero alla guida, AIGA Barcellona continuerà a essere un punto di riferimento per la formazione e la crescita professionale dei colleghi del territorio. Unico rammarico è non essere riuscito a trasmettere l’entusiasmo per Aiga ai giovani praticanti. La nostra è certamente un’associazione professionale, dove unico requisito è quello dell’età e sarebbe bellissimo poter accogliere i più giovani. Sono, però, estremamente soddisfatto per il lavoro compiuto fin qui».

In particolare, l’ultimo biennio è stato ricco di riconoscimenti, con le cariche nazionali tuttora ricoperte da esponenti della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, che resteranno in vigore fino alle prossime elezioni nazionali di novembre: Andrea Ravidà, componente del Dipartimento Nazionale Ordinamento ed Edilizia Giudiziaria, Geri Pisana, componente del Dipartimento Nazionale di Deontologia, Giovanna Benvegna, componente del Dipartimento Nazionale di Diritto Agroalimentare, Mario Meo, componente dell’Ufficio del Coordinatore Regionale della Sicilia, Cristian Mazzeo, delegato Onac.

Nel corso dell’assemblea, che si è trasformata in un proficuo momento di confronto tra giovani professionisti, sono stati anche presentati i prossimi obiettivi della sezione, tra cui lo sviluppo di iniziative concrete per valorizzare l’esercizio quotidiano della professione forense. Si consolidano, inoltre, le sinergie con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona, guidato dalla presidente Mara Correnti e le papabili collaborazioni con i Club Service e le scuole cittadine insieme ad altre realtà del territorio, nell’ambito di convegni, eventi formativi e attività di networking.

