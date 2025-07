Il Sindaco Pippo Midili, interpretando i sentimenti diffusi della comunità, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per manifestare il cordoglio collettivo e la partecipazione della città di Milazzo al dolore delle famiglie per la prematura e tragica scomparsa di Mattia Caruso e Simone Marzullo nella giornata di oggi, lunedì 21 Luglio in concomitanza con le esequie che si terranno presso il Duomo di Santa Maria Assunta alle ore 17.30.

In particolare Mattia Caruso viveva a Milazzo assieme alla sua famiglia nella via Due Torri.

Per tutta la giornata di lunedì, le bandiere esposte sugli edifici comunali e negli altri edifici pubblici saranno mantenute a mezz’asta, in segno di rispetto e partecipazione al dolore. Un appello viene rivolto anche alle attività commerciali affinché esprimano il cordoglio popolare attraverso la temporanea chiusura delle loro attività durante la cerimonia funebre, in segno di rispetto e solidarietà.

