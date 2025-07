Anche questa edizione del Festival “InCanto Mediterraneo” chiude i battenti con un bellissimo successo di pubblico. La nona edizione della kermesse internazionale organizzata dall’Ensemble Vocale Cantica Nova di Milazzo ha stupito anche quest’anno. Ad attirare l’attenzione del numeroso pubblico presente in tutte le serate sono stati tredici cori provenienti da: Spagna, Slovacchia, Polonia e Italia con un’importante partecipazione di cori siciliani da Palermo, Catania, Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto. In totale 450 cantori che sono sbarcati a Milazzo.

Due gli ospiti d’eccezione i SeiOttavi di Palermo e il Kairos Clariquartet, un quartetto di clarinetti di Messina.

“InCanto Mediterraneo” in sedici anni ha ospitato a Milazzo cori provenienti da Estonia, Slovenia, Filippine, Russia, Bulgaria, Lituania, Taiwan, Spagna, Turchia, Polonia, Bielorussia, Finlandia, Lettonia, Australia, Grecia, Israele, Svizzera, Slovacchia, Germania, Brasile, Ungheria e Italia.

Una kermesse canora internazionale che ha sempre avuto una valenza di promozione turistico-culturale sia per la Città del Capo che per la Sicilia.

La kermesse, considerata l’alta valenza culturale ed il notevole richiamo turistico, anche per questa edizione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milazzo e dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo. Ed è stata inserita dall’amministrazione comunale nel cartellone delle manifestazioni estive che ha di recente preso il via.

In questa nona edizione ad emozionare sono state anche le brevi ma intense letture sulla Pace, che ogni sera si rinnovavano. Hanno rappresentato un significativo momento di riflessione sulla necessità condivisa di PACE che supera ogni tipo di barriera che il canto corale favorisce a tutte le latitudini.

«Sono molto soddisfatto di questa nona edizione del Festival. Sono stati protagonisti tanti cori di qualità: un’importante rappresentanza siciliana e le voci dall’Europa dei Pequeños Cantores de Valencia (Spagna), il Mixed Choir of Žilina (Slovacchia) e Pomeranian Medical University Choir (Polonia).Il pubblico milazzese ha risposto con un crescendo di presenze che ha avuto nella serata di sabato 12 il suo massimo con oltre 400 persone. Come Associazione Corale Cantica Nova da 16 anni crediamo fortemente in questa manifestazione che, grazie al supporto degli sponsor e dell’amministrazione comunale riusciamo ad organizzare al meglio offrendo agli ospiti la location meravigliosa della Cittadella Fortificata di Milazzo. I nostri tramonti, in questi anni, hanno fatto il giro del mondo. Insomma chiusa la nona edizione già si lavora all’edizione targata 2027. Tra due anni vi diamo appuntamento dal 4 al 10 luglio».

Le serate sono state presentate da Arianna Torre e Deborah Kay.

