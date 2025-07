«Una presenza importante – ha detto l’assessore Coppolino – visto che nella stagione estiva i vigili urbani sono particolarmente impegnati sulle strade per garantire l’ordine e la sicurezza». I nuovi assunti che ieri hanno prestato giuramento sono: Roberta Napoli, Caterina Ordile, Lorenzo Mingarelli, Giuseppe Rizzo, Placido Vincenzo Bartolone, Antonella Formica, Fabio Gitto, Maria Gitto, Letizia Aricò, Marilena Valeriani, Angela Zaccone, Francesco Giambò, Simone Billa, Maria Grazia Filoramo, Ivana Trifirò, Pietro Oliva, Roberto Andaloro, Alessia Gulino, Monica Munafò, Walter Gentile, Michele Buta e Francesco Mazzola.

Saranno impiegati soprattutto per il controllo della viabilità a partire già dal prossimo weekend.

Dopo aver prestato giuramento e salutato il sindaco Pippo Midili e l’assessore alla polizia municipale Francesco Coppolino , i nuovi agenti, individuati attraverso una selezione, si sono messi a disposizione del comandante Villari per lo svolgimento dei servizi previsti.

Si sono insediati oggi a palazzo dell’Aquila i 22 vigili urbani che l’amministrazione ha voluto assumere per i prossimi due mesi per rafforzare l’organico del corpo diretto dal comandante Giacomo Villari .

Milazzo, in servizio da oggi ventidue vigili urbani “stagionali”. Ecco i nomi

