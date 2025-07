In casa Svincolati Milazzo va delineandosi sempre più il roster a disposizione di coach Priulla in vista della prossima stagione, con la formazione mamertina che disputerà il campionato di Serie B Interregionale. Tra nuovi arrivi e conferme si punta ad allestire nuovamente una squadra con il giusto mix, giocatori di esperienza e giovani, che già nella passata stagione ha entusiasmato il pubblico milazzese arrivando in semifinale playoff. Alla conferma del centro lituano Tomas Rimsa, si sono aggiunte quelle del serbo Luka Lalic (Ala) e del giovane prodotto del vivaio svincolati Giuseppe Giambò (Combo-guardia).

Giuseppe Giambò

Tre i nuovi arrivi al momento, il playmaker Valerio Costa, classe 1997, proveniente dalla San Giorgese Legnano, giocatore esperto con molti anni di B Nazionale alle spalle. Al cestista di origine reggina si aggiunge Matteo Marangon, classe 2004, 201 cm, Ala forte, originario di Voghera che ha militato nelle ultime due stagioni al Barcellona Basket 4.0.

Terzo nuovo innesto è il milazzese Salvatore Maiorana, combo-guardia classe 2006, che lo scorso anno ha disputato un’ottima stagione in Serie C, sempre con la maglia della Svincolati Academy, risultando il secondo miglior realizzatore del campionato.

Il milazzese Salvatore Maiorana

Novità anche nello staff tecnico che registra nel ruolo di assistant coach l’arrivo di Giuseppe Costantino, un passato da cestista anche in A1 e B Nazionale prima di intraprendere qualche anno fa la carriera da allenatore. Nei prossimi giorni le nuove ufficializzazioni che completeranno l’organico dei milazzesi ,inseriti nella conference sud – girone F.

Ecco le squadre: Le siciliane Svincolati Milazzo, Basket School Messina, Virtus Ragusa e Barcellona Basket; le calabresi Viola Reggio Calabria, Basket Academy Catanzaro e Bim Bum Rende; la lucana Virtus Matera; le pugliesi Action Now! Monopoli, Basket Corato, Dinamo Brindisi, Adria Bari, Mola New Basket, Virtus Molfetta e Valentino Basket Castellaneta.

