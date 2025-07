E’ in programma per sabato 26 luglio, alle 21:30, nel suggestivo Teatro al Castello di Milazzo “Estate in MusicaL”, concerto organizzato dall’Associazione Musicale Culturale Turistica “Giovanni Paolo II”, presieduta da Domenico Mendolia.

L’evento della banda di Olivarella, una realtà musicale apprezzata in tutto il territorio che continua a raccogliere sempre consensi positivi di critica e di pubblico, diretta dal maestro Giuseppe De Luca, avrà come ospite d’onore Marco Vito.

“Estate in MusicaL” sarà un viaggio nel mondo dei più grandi musical di sempre: Grease, La La Land, Cats, Chicago, Cabaret, Notre Dame de Paris… e tanti altri. L’evento che unisce passione, talento e tanta buona musica è stato pensato per coinvolgere spettatori di ogni età, con musiche e atmosfere capaci di emozionare sia i più piccoli che gli appassionati di lunga data del genere musical.

Marco Vito è uno straordinario cantante e protagonista di importanti musical italiani – tra cui il celebre “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante con cui collabora costantemente. Siciliano, classe 1990, ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partendo dal musical, e a soli 16 anni ha debuttato all’Arena di Verona. Collabora da oltre dieci anni con il Maestro Leonardo De Amicis, è stato vocal coach e collaboratore alla direzione musicale di programmi tv come Ora o mai più, The Voice of Italy, Ti Lascio Una canzone, Hidden Singer, Standing Ovation, Sogno e son desto 3, Danza con me.

Dal 2019 è il nuovo direttore d’orchestra del famosissimo talent tv “Amici” di Maria De Filippi.

Laureato in Letteratura Musica e Spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma e Dottore Magistrale in Scienze della Musica e dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Milano; è diplomato in Canto Pop presso la University of West London – London College of Music Examinations. Dal 2023 è Docente di Canto Pop Rock in Conservatorio. Ama lavorare con i giovani talenti “perché – dice – poter contribuire alla crescita artistica di un cantante è la più grande soddisfazione per chi fa il mio lavoro. Vedere l’emozione negli occhi di chi canta, sentire i miglioramenti di un cantante che lavora seguendo i miei consigli mi regala ogni giorno la certezza di essere nato per questo.”

L’ingresso sarà libero.

Articolo di MARCO GITTO

