Come sempre, momento di grandi emozioni è rappresentato dai “TALK” con i testimonial del mondo sportivo paralimpico, per questa edizione programmato la mattina di domenica 3 agosto, a partire dalle 9, nell’Atrio del Carmine di Palazzo dell’Aquila: un appuntamento tra i più “sentiti” dell’intera convention, durante il quale gli ospiti racconteranno la propria storia di sport.

Non solo sport, ma anche intrattenimento: la prima serata, infatti, sarà dedicata all’apertura ufficiale dell’Allinparty, con la cerimonia di inaugurazione, lo spettacolo di canto e ballo dal titolo “Arancini” a cura di “Lab-O, Il Laboratorio dei ragazzi Speciali” di Olivarella, la musica live della band milazzese “Hasta la Vista” ed il live show del comico palermitano Sasà Salvaggio dal titolo “I Love Sicilia”.

Un’edizione in cui sono state aggiunte anche delle location temporanee itineranti dedicate ad alcuni appuntamenti particolari.

La manifestazione è organizzata da Mediterranea Eventi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Triptop Tour Operator, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Milazzo, della Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito Italiano, dell’Università degli Studi di Messina e del Dipartimento Regione Sicilia della Protezione Civile ed il contributo dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Preziosissimi, inoltre, il supporto di tanti Enti pubblici e privati e di tante associazioni sportive del territorio, la partecipazione e la collaborazione dei quali risulta fondamentale per la crescita dello spirito di sport, collaborazione e inclusione che promuove l’Allinparty.

Ed ancora spazio all’Allinparty Basket Trophy, tappa del torneo nazionale di basket 3vs3 “Lb3”, riservato alle categorie Open maschili e femminili e realizzato presso il Mediterranea Club la sera di venerdi 1 e sabato 2 agosto (dalle 19) e domenica 3 agosto (dalle 10): tappa siciliana che assegnerà un posto per le Finali Nazionali di Roseto degli Abruzzi (26>31 agosto 2025).

Imponente il programma che si arricchisce di alcune manifestazioni di respiro nazionale come, su tutte, il doppio evento Coppa Italia e Supercoppa Italiana di calcio balilla paralimpico, indetto dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla e realizzato proprio nell’ambito dell’Allinparty. Manifestazione che, tra l’altro, segue il raduno della Nazionale Italiana di calcio balilla paralimpico, presente a Milazzo (per la prima volta nel Sud Italia), grazie anche alla grande volontà dell’Amministrazione Comunale mamertina, dal 29 al 31 luglio 2025.

