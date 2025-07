Oggi Lidl chiusa anche a Milazzo. Come in tutta Italia. Dopo un altro nulla di fatto sul fronte delle trattative per il contratto integrativo aziendale il sindacato Uiltucs Messina ha programmato per oggi una giornata di sciopero del personale di Lidl Italia delpunto vendita mamertino con la conferma dello stato di agitazione.

L’iniziativa dei sindacati nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dopo il confronto con la direzione di Lidl Italia al tavolo convocato la scorsa settimana che si è concluso con esito negativo.

